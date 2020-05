Burlas bancárias disparam 131% durante a pandemia

Alexandre Panda Hoje às 19:52 Facebook

As burlas com fraude bancária aumentaram 131% durante a pandemia da covid-19. O crescimento foi registado pela PSP que também constatou uma diminuição da criminalidade em geral de 47%.

Os dados da PSP, que comparam o numero de crimes registados de 22 de março a 2 de maio deste ano em relação ao mesmo período de 2019, mostram que houve uma diminuição da criminalidade geral na ordem dos 47%, com menos 9 084 crimes registados e também uma contração da criminalidade violenta a grave na ordem dos 43%, com menos 442 crimes registados.

Os crimes com maior crescimento são as burlas com fraude bancária, que aumentaram 135 casos. As burlas informáticas e nas comunicações dispararam 33%, correspondendo a mais 210 casos, de que no ano passado.

Também os furtos em área anexa a residência tiveram um acréscimo de 25%, correspondente a mais 42 ocorrências.

Já quanto aos crimes que baixaram, a PSP destaca os furtos em geral que registam "uma quebra genérica de 50%, traduzida em menos 3084 ocorrências", explica a Polícia de Segurança Pública. O furto por carteirista foi o que mais contribuiu para o decréscimo, com 94% de redução, correspondente a menos 1019 denúncias,

"O furto em edifício comercial ou industrial, com arrombamento (menos 25 casos, que correspondem a um decréscimo de 6%) e sem arrombamento (com uma redução de 566 ocorrência, que se traduzem num decréscimo de 90%)", precisa ainda a PSP.

O roubo em geral também baixou, registando uma diminuição de 53%, traduzida num decréscimo de 439 ocorrências.

No decurso deste espaço temporal a PSP concretizou ainda a detenção de 266 cidadãos por desobediência no quadro legal específico deste estado de emergência.