Burlas com falsa doação de papagaios invadem redes sociais

Anunciam ave para oferecer mas pedem centenas de euros para legalização e envio. Grupos abordados em todo o país.

Yako, António, Arno, Appolo, Arnaud... O nome, tal como a foto, muda, mas os ingredientes do conto do vigário são sempre os mesmos: um papagaio da falecida mãe e um noivo com alergia a penas. É urgente encontrar um lar e uma nova família para a ave. Nas redes sociais, garante-se que é uma oferta, mas os mais incautos arriscam-se a gastar algumas centenas de euros e nunca chegar a ter a ave.

Conceição Oliveira sempre gostou de aves. No mês passado viu uma publicação no Facebook a oferecer um papagaio-cinzento e pensou que seria bom voltar a ter um em sua casa, em Espinho. Enviou uma mensagem à dona da ave, Mariana, supostamente de Ovar, a dizer que estava interessada.