Burlas com MB Way aumentam cinco vezes em ano de pandemia

Confinamento e multiplicação de grupos criminosos explicam aumento das queixas. Média de participações diárias era de seis no período homólogo de 2019.

O confinamento imposto pela pandemia colocou as famílias em casa, resguardadas da covid-19, mas deixou-as mais expostas aos perigos da Internet. As burlas com a aplicação MB Way, um sistema de pagamento que funciona através do telemóvel, explodiram. Enquanto que em 2019 as autoridades registaram 2179 queixas, no ano passado houve 11 936, passando de uma média de seis casos por dia para 33. O aumento, de 550%, é um recorde e explica-se, essencialmente com dois fatores. Desde logo, o confinamento, mas também a multiplicação de grupos criminosos dedicados a este tipo de burla.

Na base dos diversos esquemas de embuste com MB Way está sempre o desconhecimento das vítimas relativamente ao funcionamento desta aplicação. Através de simples contactos telefónicos, os criminosos convencem as vítimas a associar os seus cartões bancários aos números de telemóvel fornecidos pelos burlões, que ficam com o controlo das contas e fazem movimentos com efeito imediato e sem possibilidade de serem revertidos.