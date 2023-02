Burlas com MB Way disparam e fazem dez vítimas por dia

A multiplicação das burlas com a aplicação de pagamentos MB Way, verificada durante os períodos de confinamento da pandemia e que abrandou em 2021, está de novo a disparar. No ano passado, registaram-se dez casos por dia, em média, contra sete no ano anterior. O aumento explica-se com o aparecimento de novos grupos criminosos, atraídos pelos lucro fácil e imediato, sem contacto com as vítimas. As baixas molduras penais também serão um fator sedutor para os burlões.

De acordo com dados fornecidos ao JN pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em 2019 registaram-se 923 inquéritos que passaram para 4946 no ano seguinte, quando as pessoas estavam aconselhadas a não sair de casa. Em 2021, chegaram ao Ministério Público (MP) 2766 investigações, mas em 2022 voltaram a disparar, para 3492 casos, com uma média de dez inquéritos diários a chegar aos vários órgãos de polícia criminal (OPC).

Proatividade das polícias