Burlavam idosos com falsos acidentes de viação

Dois homens, com 30 e 46 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária de Leiria por suspeitas de simularem acidentes em pequenas colisões com veículos conduzidos por idosos, nas zonas de Fátima e Ourém. Os burlões exigiam dinheiro às vítimas para pagar as supostas reparações. A uma delas sacaram mais de 3 mil euros.

"Os arguidos provocavam pequenos danos em veículos, simulando acidente de viação e depois abordavam esses condutores a quem imputavam a responsabilidade do sinistro", explica a PJ.

Para já, a PJ identificou dois casos, mas acredita na existência de mais vítimas desta dupla que reside na Grande Lisboa.

Os indivíduos procuravam pessoas especialmente vulneráveis, com mais de 80 anos. Exigiam "de forma persuasiva, insistente e impetuosa o pagamento imediato de quantias monetárias, supostamente para fazer face a possível reparação".

Circulavam em zonas mais remotas de Ourém e Tomar, onde após simularem um pequeno toque faziam pressão sobre as vítimas para serem ressarcidas do alegado acidente.

Quando as vítimas não tinham os valores por eles exigidos, os suspeitos acompanhavam os condutores idosos até uma máquina multibanco para que estes efetuassem levantamentos. Uma das vítimas foi burlada em cerca de 400 euros e outra em mais de 3 mil. Esta vítima teve de entregar todo o dinheiro que tinha em casa, para que os burlões a deixassem em paz.

Um dos detidos, que são esta sexta-feira, levados a tribunal, tem antecedentes criminais e até já cumpriu uma pena de prisão.