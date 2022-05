Burlões conseguiram mais de um milhão de euros com sites falsos de bancos

JN Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária desmantelou um grupo criminoso que terá lesado, pelo menos, uma centena de pessoas, com um esquema de burla que levava as vítimas a introduzir os dados de serviços bancários online em sites controlados pelos suspeitos. 26 pessoas foram detidas, num caso que terá provocado mais de um milhão de euros de prejuízos.

Os criminosos utilizavam um método que as autoridades descrevem como "phishing bancário", que consiste no "envio massivo de mensagens, SMS ou e-mail, com aparência de remessa por uma instituição bancária, contendo um texto padrão" que induzia a vítima a aceder a um endereço eletrónico.

"Posteriormente, as vítimas eram redirecionadas para um website semelhante à página do seu banco onde colocavam as suas credenciais de acesso do seu serviço homebanking", revela a Polícia Judiciária em comunicado.

A operação decorreu nos concelhos de Lisboa, Sintra, Mafra, Odivelas, Loures, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Marinha Grande e envolveu investigadores e peritos da Polícia Judiciária. No total, foram executados 38 mandados de busca domiciliária e não domiciliária e detidoas 21 homens e cinco mulheres, pela prática dos crimes de burla informática, falsificação de documento, falsidade informática, acesso ilegítimo, branqueamento de capitais e associação criminosa.