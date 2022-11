Burlões do MB Way mudam de tática para iludir polícias

Criminosos levantam dinheiro em vez de fazer transferências. Queixas diminuíram muito mas desde janeiro foram registados 819 casos.

As burlas com a aplicação MB Way - um sistema de pagamento e transferência de dinheiro que funciona através do telemóvel - explodiram durante a pandemia, mas estão agora em decréscimo. Os alertas à população e as detenções efetuadas pelas polícias contribuíram para a redução de casos, que passaram de perto de cinco mil inquéritos em 2020 para 819 desde janeiro até ao final do mês passado. Porém, já foram detetados grupos criminosos que aperfeiçoaram os métodos para iludir as polícias. Passaram a levantar em caixas multibanco o dinheiro das contas das vítimas. Assim, evitam fazer transferências para contas bancárias que acabavam por ser rastreadas pelas autoridades, conduzindo a identificação e detenção dos suspeitos.

A multiplicação das burlas com o sistema MB Way parece ter abrandado, após o pico de casos verificado durante os meses de confinamento. De acordo com dados fornecidos ao JN pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em 2019, registaram-se 923 inquéritos que passaram para 4946 no ano seguinte, quando as pessoas estavam proibidas de sair de casa. Em 2021, chegaram ao Ministério Público (MP) 2766 investigações e este ano, até dia 31 de outubro, a PGR recebeu 819 inquéritos. O decréscimo é claro, mas a média ainda está perto de três casos diários.