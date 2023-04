Burlões dos créditos no Facebook libertados pelo tribunal

Alexandre Panda Hoje às 14:06 Facebook

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu, na madrugada desta quinta-feira, libertar os 15 arguidos, detidos pela PJ por suspeitas de pertencerem a uma rede que burlou largas dezenas de vítimas com falsos empréstimos, publicitados no Facebook. Todos ficaram porém com apresentações periódicas às autoridades como medida de coação. São suspeitos de terem sacado 800 mil euros.

Os interrogatórios dos 15 suspeitos começaram na tarde de quarta-feira, mas nenhum dos arguidos, sabe o JN, quis prestar declarações perante os magistrados do Ministério Público ou mesmo à juíza de instrução criminal. Algumas das vítimas que passavam por graves dificuldades económicas tornaram-se cúmplice da lavagem de dinheiro, ao aceitar receber nas suas contas bancárias dinheiro proveniente do crime. E por isso também foram detidos.

Dois deles ficaram de se apresentar três vezes por semana em instalações policiais da sua área de residência. Os restantes deverão fazer o mesmo, mas apenas uma vez por semana.

Os indivíduos usavam grupos nas redes sociais para publicitar os falsos empréstimos. Quando eram contactados pelas vítimas, os burlões forneciam um número de telemóvel para poderem falar pessoalmente, através da rede encriptada WhatsApp. Os criminosos convenciam-nas de que tinham de pagar "à cabeça" entre 500 a 1500 euros para receber os empréstimos solicitados. A maioria dos lesados é portuguesa mas haverá também no estrangeiro.

Quando percebiam que nunca mais recebiam os valores, algumas vítimas apresentavam queixa. Mas outras insistiam e acabavam por aceitar entrar no esquema. A estes lesados era proposto abrir uma conta bancária onde iria receber importantes quantias de dinheiro, podendo ficar com uma pequena percentagem. Tornavam-se, assim, "mulas de dinheiro" e cúmplice de branqueamento.

Seguiam-se "outros movimentos financeiros que visavam criar uma cortina sobre aqueles que procediam à integração final na economia real, já em países terceiros (Benim e Lituânia), ficando as vantagens limpas para a organização", explicou a PJ, que realizou ontem buscas de norte a sul do País