Burlões ficam com mais de 500 mil euros de falsos investimentos

JN Hoje às 12:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens, com 30 e 45 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por suspeita de crimes de burla qualificada no Norte do País. Terão lucrado mais de meio milhão de euros com a atividade criminosa.

Segundo um comunicado da PJ, foram recolhidos fortes indícios de que os suspeitos aliciavam as vítimas a entregar-lhes montantes em dinheiros, na ordem das dezenas de milhares de euros, supostamente para fazerem investimentos financeiros. Alegavam que as aplicações eram seguras e o capital estava sempre garantido.

Graças a estas falsas promessas, conseguiram apoderar-se de valores até agora apurados de mais de meio milhão de euros.

PUB

Os detidos, com 30 e 45 anos, vão ser apresentados a primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Matosinhos, para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.