Burlões lucraram 800 mil euros com falsos empréstimos no Facebook

Alexandre Panda Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A rede, composta por 15 pessoas e com ligações internacionais, que foi desmantelada, esta terça-feira, pela PJ é suspeita de burlar largas dezenas de vítimas com falsos empréstimos publicitados na rede social Facebook. O dinheiro, cerca de 800 mil euros no total, era depois branqueado através de um esquema de sucessivas transferências bancárias com destino final no Benim e na Lituânia.

Algumas das vítimas que passavam por graves dificuldades económicas, tornaram-se cúmplice da lavagem de dinheiro, ao aceitar receber nas suas contas bancárias dinheiro proveniente do crime.

Através de grupos nas redes sociais, onde eram publicitados os créditos, os burlões angariavam as vítimas, a quem era fornecido um número de telemóvel para poderem falar pessoalmente, através da rede encriptada WhatsApp. Os criminosos convenciam-nas de que tinham de pagar "à cabeça" entre 500 a 1500 euros para receber os empréstimos solicitados. A maioria dos lesados é portuguesa mas haverá também no estrangeiro.