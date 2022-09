Burlões usam logótipos da PJ e Europol para atacar na Internet

Os logótipos e nomes da Polícia Judiciária, do diretor nacional deste órgão, e da Europol estão a ser usados por burlões para atacar na Internet, numa campanha de phishing. As vítimas são levadas a acreditar que são suspeitas de crimes sexuais envolvendo menores.

É a própria Polícia Judiciária que faz o alerta: "Circula na internet e em várias plataformas de correio eletrónico, uma mensagem que usando abusivamente os logótipos da Policia Judiciária e da Interpol, bem como o nome do Sr. Diretor Nacional da PJ e outras entidades ligadas à justiça, simula uma pretensa convocação".

A falsa mensagem está inserida numa campanha de "phishing", "e constitui, ela sim, uma quebra de segurança para os utilizadores da Internet e do correio eletrónico", precisa a PJ.

Na mensagem, escrita num português duvidoso, os burlões alegam que o recetor é suspeito de pornografia infantil e convidam-no a entrar em contacto com eles para resolver a questão para evitar uma exposição pública do caso. Às vítimas é alegado que são passíveis de uma pena de prisão que vai dos 3 aos 16 anos, com multas que podem atingir os 97 mil euros.