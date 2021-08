"Burlona do amor" capturada quando seduzia nova vítima

Roberto Bessa Moreira com Marisa Rodrigues Hoje às 08:50 Facebook

Elizabeth Saraiva lesou nove homens em um milhão de euros. Condenada em 2016, andava fugida à justiça.

Condenada em 2016 a mais de 12 anos de cadeia, por ter burlado, em cerca de um milhão de euros, nove homens que não lhe resistiram, Elizabeth Saraiva foi finalmente capturada e mandada para a cadeia. A "burlona do amor" andava fugida à justiça e foi apanhada quando se preparava para fazer de um piloto de aviões estrangeiro a viver no Algarve a sua nova vítima.

A mulher, hoje com 52 anos, foi detida em Vilamoura, Loulé, na habitação do piloto, com uma idade a rondar os 60 anos. Foi localizada nessa residência pela Diretoria do Sul da Polícia judiciária, que, há sensivelmente um mês, na sequência da emissão de um mandado de detenção europeu a pedido das autoridades portuguesas, tentava descobrir o seu paradeiro.