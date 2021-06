Buscas em Ermesinde para apreender armas a grupos rivais

JN Hoje às 11:28 Facebook

Algumas dezenas de militares da GNR e agentes da PSP estão a efetuar uma série de buscas nesta manhã de quarta-feira, em Ermesinde, Valongo. A operação visa apreender armas de fogo usadas em contendas entre grupos rivais.

Ao que o JN apurou, a operação a cargo da GNR e com o apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP está a decorrer desde as primeiras horas da manhã e implicou a delimitação de um perímetro de segurança em torno de um bairro em Ermesinde.

Os operacionais estão a realizar uma série de buscas domiciliárias a elementos suspeitos de pertencerem a grupos criminosos. Nos últimos tempos, entre os dois gangues rivais têm ocorrido ameaças com utilização de armas de fogo e já terão sido disparados tiros.

Antes que a situação escalasse, as autoridades decidiram avançar com várias buscas no sentido de apreender as armas aos grupos.