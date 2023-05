Buscas por Maddie suspensas e sem resultados

Polícias portugueses, alemães e ingleses bateram terreno à volta da barragem do Arade, em Silves. Não recolheram senão amostras de terra para análise.

As novas buscas relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann há 16 anos começaram esta terça-feira de manhã e, devido à queda de chuva e à trovoada, foram suspensas por volta das 17 horas, sem que tivessem sido identificados vestígios da passagem da criança nos terrenos circundantes da barragem do Arade, em Silves, no Algarve.

As buscas pedidas por uma autoridade judicial da Alemanha, país onde o principal suspeito do desaparecimento de Maddie está preso por outros crimes, foram realizadas por elementos da Polícia Judiciária e da GNR e ainda por bombeiros, mas também por 20 polícias alemães e dois britânicos.

Bateram-se terrenos em torno da albufeira, levantaram-se pedras, foi usado um georradar, um drone foi posto a voar, recorreu-se a cães pisteiros. Embora não tenha sido encontrada nenhuma evidência de que Maddie possa ter sido levada para a barragem do Arade, quando desapareceu da praia da Luz, também foram recolhidas amostras de terra, que seriam levadas para uma tenda de campanha, ao que tudo indica, para posterior análise laboratorial.

Uma embarcação dos Bombeiros de Silves foi posta na água, mas não se avistaram mergulhadores. A mesma terá servido apenas para fazer transportes entre margens da barragem.

Em Portugal, o caso está entregue a uma equipa da Diretoria do Norte da PJ cuja coordenadora, Helena Monteiro, esteve na barragem do Arade, a par do responsável da diretoria do Sul, Fernando Jordão, e do diretor nacional adjunto desta Polícia, Carlos Farinha.

As buscas tiveram muita atenção dos média. Estiveram na barragem jornalistas portugueses, espanhóis, britânicos e alemães, mas também foram notícia noutros países.

As autoridades alemãs solicitaram as buscas por causa de Christian Brueckner, o alemão que foi constituído arguido, em 2022, no caso da menina desaparecida de um aldeamento turístico na praia da Luz em maio de 2007.

Brueckner teve uma autocaravana e, durante o período em que viveu em Portugal, terá frequentado a barragem do Arade.