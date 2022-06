"Cabeça de tigre" matou em Portugal e foi capturado no Brasil

JN Hoje às 20:35 Facebook

Um homicida de 58 anos que era procurado pela justiça portuguesa e pela brasileira foi detido na passada quarta-feira, dia 8, no Estado do Espírito Santo, Brasil, após 15 anos em fuga.

O brasileiro conhecido como "Cabeça de Tigre", por causa da tatuagem que ostenta na cabeça, terá matado uma pessoa em solo luso, em 2007. Depois, para evitar ser preso, fugiu para o Brasil.

No seu país, o homem instalou-se no Estado do Espírito Santo. Em 2013, terá cometido uma violação, tendo sido posteriormente condenado, à revelia, a dez anos de prisão. A fuga terminou agora, com a sua captura pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo - que inclui elementos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das guardas civis municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.

Em comunicado, a Polícia Federal brasileira afirma que se tratou de uma captura de enorme importância, porque "traz um criminoso de altíssima perigosidade, para que responda pelos seus crimes diante do Poder Judiciário, evitando a sensação de impunidade que os anos de fuga causam, frustrando a aplicação da lei".

Brasil não extradita

Uma vez que, segundo a Constituição do Brasil, um cidadão brasileiro não pode ser extraditado, o processo do assassinato cometido em Portugal transitou para o Tribunal Federal, que, em 2021, decretou a prisão preventiva do suspeito, explicou uma nota da Força-Tarefa sem adiantar mais pormenores sobre o crime em causa.

Na passada semana, após indicação de um local onde o suspeito poderia estar escondido, a Força-Tarefa intensificou as buscas e conseguiu localizar e deter Cabeça de Tigre.