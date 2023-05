Cabeça de vítima de homicídio no Cadaval foi encontrada

JN Hoje às 19:54 Facebook

As autoridades já encontraram a cabeça do homem que foi assassinado no Cadaval. Estava na mesma zona onde já tinha sido encontrados, no dia 2, o tronco da vítima, e, no dia 3, os respetivos membros. A vítima foi um cidadão de origem brasileira, de 47 anos, que terá sido assassinado por um português, de 52, que foi detido anteontem, dia 5, pela Diretoria de Lisboa da Polícia Judiciária.

O homem suspeito de ter matado Valdene Mendes foi ontem posto em prisão preventiva, após o interrogatório judicial. Um juiz de instrução criminal tomou a decisão por considerar que se verificavam o perigos de continuação da atividade criminosa, o de fuga do suspeito e ainda o de este perturbar a investigação.

O detido está indiciado pelo crime de homicídio qualificado e de profanação de cadáver.

Segundo a PJ, que dirige a investigação, "o crime ocorreu num contexto de conflito numa relação entre vítima e suspeito que veio a terminar na madrugada de dia 28 de abril de 2023, com a prática do crime de homicídio na residência que ambos partilhavam".

Após a prática do crime, indicou a PJ em comunicado, "o agressor levou a efeito diligências tendentes à profanação e ocultação do cadáver, localizado e recuperado em 2 e 3 de maio de 2023, em espaço rural da zona do Cadaval". O corpo foi encontrado dentro de um saco plástico, em Pero Moniz.

"Após a realização das diligências efetuadas até ao momento, que contaram com relevante colaboração dos serviços da Guarda Nacional Republicana, foi possível a identificação do cadáver da vítima, bem como a identificação do indivíduo suspeito da autoria dos crimes", mencionou a PJ, revelando que "a vítima veio a ser identificada pelas impressões digitais, através de perícia efetuada por peritos do Laboratório de Polícia Científica" da PJ.

Outro cadáver encontrado

A meio desta semana, foi descoberta um crânio humano e, depois, o corpo em Alenquer, a cerca de três dezenas de quilómetros do Cadaval. Segundo apurou então o JN, as autoridades estão convencidas de que se tratava do cadáver de um cidadão ucraniano que, segundo disse a PJ, se terá suicidado.