Cabecilha de Gaia chefiava rede de tráfico de droga

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR da Feira deteve 14 pessoas por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.

A operação do NIC resulta de uma investigação de vários meses efetuada no âmbito do combate ao tráfico de droga que se verificava nos últimos meses em vários concelhos a norte do distrito de Aveiro e Vila Nova de Gaia.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial ao longo da tarde desta quarta-feira no Tribunal da Feira para conhecimento das medidas de coação. São suspeitos de tráfico em Santa Maria da Feira, Ovar, Espinho, Vale de Cambra e Gaia, de onde é natural o suposto cabecilha desta rede.

A maioria dos suspeitos tem antecedentes criminais.