Cabecilhas de rede de droga de Barcelos estão a ser ouvidos no Tribunal de Viana do Castelo

Os dois principais suspeitos de uma rede de droga que operava a partir de Barcelos, tidos como os seus cabecilhas, estão a ser ouvidos no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, disse fonte judicial ao JN.

O advogado de um deles, João Ferreira Araújo, de Braga, disse ao JN que a GNR dos Arcos de Valdevez deteve quatro homens e aprendeu mais de quatro mil doses de liamba numa operação contra o tráfico de droga que decorreu, na quarta-feira, em Barcelos e Guimarães. Dois deles foram ouvidos esta manhã pelo Ministério Público daquele Tribunal e já foram libertados.

O Comando Territorial de Viana do Castelo adiantou, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez, que deteve quatro homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, por tráfico de droga, em Barcelos. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um ano, os militares apuraram que os suspeitos procediam à "produção e venda de produtos estupefacientes no distrito de Braga", refere, em comunicado.

A GNR deu cumprimento a 12 mandados de busca domiciliária nos concelhos de Barcelos e Guimarães, que resultaram na apreensão de cinco veículos, 4527 doses de liamba, 18 telemóveis, quatro cartões SIM, três balanças de precisão, uma máquina de embalar, um computador portátil, 17 290 euros em numerário e vários documentos e material de corte.

A operação contou com o reforço dos Comandos Territoriais de Viana do Castelo, Porto e Braga, da Unidade de Intervenção (UI) e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).