Mulher detida por agredir homem com arma branca em discoteca na Feira

Uma mulher foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) este sábado pela suspeita de tentativa de homicídio de um homem numa discoteca em Nogueira da Regedoura, em Santa Maria da Feira.

O caso terá acontecido na madrugada de 7 de dezembro numa espaço de diversão noturna. Foi identificada e detida pela PJ este sábado.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, a mulher de 37 anos terá agredido o homem com uma arma branca no pescoço. Os elementos de segurança do espaço terão impedido a suspeita de continuar com as agressões.

A mulher detida, que trabalha como cabeleira, vai presente a interrogatório judicial, para se decidir a medida de coação. A suspeita já tem antecedentes criminais por conduzir sem carta.