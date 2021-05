Cabeleireira em tribunal por tentativa de homicídio numa discoteca da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 11:23 Facebook

Uma cabeleira de 39 anos, residente em Gaia, começou a ser julgada, na manhã desta sexta-feira, no Tribunal da Feira, por tentativa de homicídio. A arguida esfaqueou uma mulher num desentendimento ocorrido numa discoteca de Nogueira da Regedoura, Feira.

A arguida, que se remeteu ao silêncio na primeira sessão de julgamento, responde pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e quatro crimes de detenção de arma proibida.

De acordo com a acusação do Ministério Público, a cabeleireira, residente em Gaia, agrediu a vítima na madrugada do dia 7 de setembro de 2019, numa discoteca de Nogueira da Regedoura, Feira.

A vítima foi até junto da pista de dança para cumprimentar um amigo de longa data quando foi repentinamente agredida pela arguida com um murro e uma bofetada.

Minutos depois, quando a vítima se encontrava a conversar com outros dois colegas, a cabeleireira foi junto desta e desferiu-lhe um golpe com a lâmina da navalha que a atingiu na região temporal direita.

As autoridades acabariam por encontrar também, na mala da cabeleireira, uma soqueira/boxer com 9,5 cm.

Dias depois, numa busca à residência foi encontrada uma pistola, quatro cartuchos de arma de caça e uma soqueira.