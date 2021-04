Cabeleireiro escondia máquina de jogo e apostas ilegais

JN Hoje às 11:57 Facebook

A PSP efetuou uma fiscalização a um cabeleireiro na Amadora e apreendeu vário material ligado a jogo ilegal, incluindo uma máquina de jogo.

Segundo um comunicado da PSP de Lisboa, a operação ocorreu na segunda-feira, numa zona urbana sensível e no seguimento de outras fiscalizações a estabelecimentos próximos que se dedicavam à prática de jogo ilegal.

No cabeleireiro vistoriado foi apreendida uma máquina de fortuna ou azar - "slot machine" - com 318 euros no interior, várias terminações de apostos em jogos da Santa da Casa da Misericórdia juntamente com 473,28 euros em numerário resultante destas práticas e outras infrações aduaneiras.

Foram igualmente localizados ainda quatro artigos pirotécnicos, três garrafas de álcool sem estampilha fiscal e uma arma de classe G. Todo o material foi apreendido, sendo elaborado o respetivo expediente de índole criminal e contraordenacional.