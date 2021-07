Cabrita recebe autarca de Reguengos de Monsaraz depois de episódio de violência

JN/Agências Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Administração Interna vai reunir-se no dia 27 julho com o presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz depois dos desacatos ocorridos na sexta-feira à noite junto da esplanada de um bar da cidade.

Fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI) disse à Lusa que a reunião vai realizar-se na próxima terça-feira nas instalações do MAI, em Lisboa.

A reunião acontece depois de o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, ter pedido uma audiência, com caráter de urgência, a Eduardo Cabrita com o objetivo de "garantir um reforço de efetivos e de meios" da GNR.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Câmara de Reguengos de Monsaraz considerou que o caso de violência ocorrido na sexta-feira na cidade evidencia a "falta de efetivos" da GNR e considerou "fundamental" a identificação dos "infratores" e a abertura de "inquéritos".

Os desacatos, ocorridos na sexta-feira à noite junto da esplanada de um bar da cidade, provocaram três feridos, que foram atropelados pelo condutor de um automóvel, que, posteriormente, abandonou a viatura, disseram fontes da GNR e dos bombeiros.

PUB

A GNR esclareceu, num comunicado divulgado no sábado, que será instaurado um processo de averiguações para apuramento de eventual responsabilidade disciplinar relativamente à atuação dos militares da Guarda.