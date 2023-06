Caçador de tesouros de Gaia era saqueador de castros romanos

Um comerciante de Vila Nova de Gaia foi detido, esta terça-feira, pela Polícia Judiciária do Porto por crimes de destruição de vestígios, de recetação e de associação criminosa. O homem, de 54 anos, era um caçador de tesouro que fazia parte de uma rede de saqueadores de castros romanos.

"A detenção ocorreu no desenvolvimento de investigação e no seguimento de diligências de buscas realizadas recentemente na zona de Chaves, no âmbito das quais foram constituídos arguidos dois intervenientes, apreendidos centenas de artefactos arqueológicos do período da ocupação Romana, bem como inúmeras ferramentas e instrumentação necessária à pesquisa arqueológica", explica a PJ em comunicado.

Para já a investigação deteve o comerciante que tem uma loja de antiguidades no centro de Gaia e também constituiu como arguido outro caçador de tesouro da zona de Chaves, onde também foram realizadas buscas.