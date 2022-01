Cadastrado atacou mulher em Cascais e tentou violá-la

R.P. Hoje às 09:44 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, com 46 anos, que tentou violar uma jovem, de 24, em Cascais. A vítima ofereceu resistência e o agressor, que já cumpriu pena de prisão por crimes da mesma natureza, fugiu.

Os factos ocorreram no dia 15 de setembro de 2021, quando a vítima foi atacada com violência quando seguia na rua e arrastada para um local ermo, onde lhe foi retirada à força a roupa que vestia.

"O agressor não logrou concretizar, integralmente, o crime sexual por via da resistência que aquela ofereceu, tendo desistido dos seus intentos, deixando, no entanto, a vítima abandonada no local, em estado de pânico", afirma, em comunicado, a PJ.

O detido, com antecedentes criminais e condenação com pena de prisão por crime da mesma natureza, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.