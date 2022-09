Cadastrado com pena suspensa detido por dezenas de assaltos

M.F./R.B.M. Hoje às 20:36 Facebook

Um homem de 28 anos foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Penafiel, por furto de carros. Estava com pena suspensa pelo mesmo tipo de crimes e é suspeito de cerca de 30 assaltos nos últimos três meses, na região do Vale do Sousa, e de ter utilizado cartões bancários das vítimas para efetuar pagamentos por "contactless".

O detido, natural de Boelhe, estava a ser investigado há cerca de três meses, depois de já ter sido detido por estar ligado a meia centena de furtos praticados desde o Vale do Sousa até ao Porto, em coautoria com mais três pessoas, entre as quais o casal que em abril, foi apanhado a consumir droga no interior do carro, junto da filha de dois anos.

Condenado em junho deste ano a uma pena suspensa por dois furtos e três roubos cometidos no ano de 2020, o indivíduo manteve a prática criminosa, para alimentar a sua dependência das drogas. Assim, nos últimos três meses, levou a cabo cerca de três dezenas de crimes na região do Vale do Sousa. O homem arrombava viaturas estacionadas na via pública e furtava todo o material que encontrava no interior e que vendia ou trocava por drogas. Furtou ainda documentos e equipamentos eletrónicos, assim como cartões bancários com os quais, através da tecnologia "contactless", efetuou pagamentos.

No dia em que foi detido, sábado, dia 3 de setembro, o suspeito ainda terá realizado mais três assaltos em Parada de Todeia, Paredes. De dois carros furtou documentos e equipamentos eletrónicos e entrou numa casa, de onde levou uma motorizada. No mesmo dia, abordou duas pessoas que ameaçaram chamar as autoridades e o afugentaram, mas ele regressou pouco depois com dois paus, e agrediu-as. Também bateu no dono de um carro que tentou furtar, também em Parada de Todeia, quando este, apercebendo-se do furto o tentou impedir.

Presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Penafiel, foi colocado em prisão preventiva.