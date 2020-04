Cadastrado detido em flagrante pela GNR a assaltar banco no Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 18:44 Facebook

Um homem foi detido em flagrante pela GNR de Loulé quando tentava assaltar um banco, em Boliqueime. Foi colocado, este sábado, em prisão preventiva. O suspeito tem antecedentes criminais.

Em comunicado, a GNR explica que, na noite de quinta-feira, "foi dado o alerta para um furto numa instituição bancária e que o suspeito ainda se encontraria no seu interior".

Os militares, ao chegarem ao local, "estabeleceram um cerco ao edifício, detetando o indivíduo ainda no interior das instalações". O suspeito, ao aperceber-se da presença dos militares, "tentou fugir através de uma residência anexa, acabando por ser intercetado e detido". No exterior do edifício estava um cofre onde o homem pretendia colocar o dinheiro que iria furtar no banco.

O JN apurou que o detido estava sem documentos e deu um nome falso. Mais tarde, a GNR acabou por conseguir identificá-lo.

Trata-se de um homem, de 40 anos e nacionalidade romena, com antecedentes criminais por sequestro, passagem de nota falsa e furtos.

Foi este sábado presente ao Tribunal Judicial de Loulé ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva e foi levado para o Estabelecimento Prisional de Olhão.