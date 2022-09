Cadastrado julgado por violar mulher duas horas no Porto

Alexandre Panda Hoje às 08:01 Facebook

Suspeito, atualmente em prisão preventiva, estava em liberdade condicional quando raptou, roubou e torturou sexualmente a vítima.

Havia apenas três meses que estava em liberdade condicional. Após ter cumprido cerca de 14 anos de penas de prisão de um conjunto de sete processos de roubo, violação, extorsão e sequestro, o homem, de 43 anos, voltou a molestar uma mulher, que abordou na rua, perto do Bairro do Cerco, no Porto. Numa casa abandonada, violou-a repetidamente, sujeitando-a a torturas sexuais, com agressões e ameaças de morte. O indivíduo, em prisão preventiva desde setembro do ano passado, começa esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, por três crimes de violação, um de rapto e outro de roubo.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), no dia 26 de setembro do ano passado, a vítima seguia na Rua do Peso da Régua, na zona do Bairro do Cerco, a pé, sozinha. Ia ter com uma amiga com quem combinara ir de férias. Ainda não eram seis da manhã quando foi abordada pelo arguido, a pretexto de lhe perguntar se tinha um isqueiro. Como não fumava, a mulher seguiu o seu caminho.