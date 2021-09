Cadastrado rapta e viola mulher durante duas horas no Porto

Alexandre Panda Hoje às 18:54 Facebook

Um indivíduo, de 32 anos, que saiu há três meses da cadeia, onde cumpriu 12 anos por crimes sexuais, foi este domingo detido pela Polícia Judiciária, após ter raptado e violado uma mulher, no Porto.

De acordo com a PJ, o indivíduo ameaçou e agrediu a vítima na via pública para a conduzir para uma zona devoluta e erma. Lá, a mulher foi mantida "contra a sua vontade e num ambiente de total pavor pelo período de duas horas, no decurso do qual a submeteu a diversas práticas sexuais, violando-a de forma repetida", explica a PJ.

Antes de deixar a vítima fugir, o cadastrado ainda roubou todo o dinheiro que ela tinha.

"A vítima foi posteriormente alvo de assistência médico-legal, tendo as diligências policiais imediatas desenvolvidas com o auxílio da PSP, e posterior recolha de prova, culminado com a detenção, fora de flagrante delito, do autor dos factos", adiantou ainda a PJ.

O indivíduo já cumpria 12 anos de pena de prisão por crimes contra a autodeterminação sexual e contra a propriedade e tinha sido libertado em junho da cadeia.

Vai ser levado ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação das medidas de coação.