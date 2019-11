Cadastrado regressa à cadeia após ameaças e coação com recurso a arma de fogo

António Orlando Hoje às 12:52 Facebook

Um homem, de 43 anos, foi detido pelo crime de posse de arma ilegal, no concelho de Marco de Canaveses. A arma, uma caçadeira de canos serrados, havia sido roubada do interior de uma habitação em Cinfães.

O indivíduo, com antecedentes criminais pela prática de roubos à mão armada, que resultaram na condenação a nove anos de prisão efetiva em estabelecimento prisional tendo sido libertado há cerca de seis meses, regressou à cadeia em prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses.

A detenção ocorreu na sequência de um processo por ameaças e coação com recurso a arma de fogo que decorria há duas semanas. Apurou-se que o suspeito, ao causar desacatos num estabelecimento comercial, ameaçou as pessoas presentes com a caçadeira.