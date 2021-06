Cadastrado sequestrou e violou diversas prostitutas

RP Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 38 anos, suspeito de ter sequestrado e violado diversas prostitutas em Lisboa, Sintra e Setúbal. O indivíduo já havia cumprido 10 anos de prisão pela prática dos mesmo crimes e estava em liberdade condicional desde o ano passado.

Segundo a PJ os crimes ocorreram entre meados de agosto de 2020, imediatamente após o detido ter saído em liberdade condicional, e o passado dia 11 de junho. O indivíduo contactava previamente com as vítimas que, segundo aquela polícia, se dedicavam à prostituição, dirigindo-se depois à residência daquelas como se fosse um normal cliente.

"Uma vez ali chegado, manietava-as, violava-as e roubava-as, com recurso a elevado grau de violência, inculcando nas vítimas temor exacerbado. O grau de violência e as ameaças que aquele fazia incidir sobre as vítimas fez com que muitas não tivessem, no imediato, apresentado queixa, sendo convicção da investigação que haverá ainda mais crimes que não foram denunciados", sublinha a Judiciária.

O agressor é reincidente em crimes desta natureza, tendo sido condenado a pena efetiva de 10 anos de prisão, tendo saído em liberdade condicional, no dia 13 de agosto do ano passado.

O homem será ouvido, esta quarta-feira, em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.