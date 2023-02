Cadastrado tenta matar homem que o acusava de lhe ter roubado o carro

Um homem, que saiu da cadeia em 2008 após ter cumprido 22 anos de prisão por homicídio, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto após ter tentado matar, à martelada, um homem que o acusava de ter furtado o seu carro, em São Mamede de Infesta, Matosinhos. O suspeito já foi colocado em prisão preventiva.

O arguido, de 61 anos, andava a perseguir a vítima desde que soube que esta tinha apresentado queixa contra ele, após o roubo do seu veículo.

No passado dia 18 de fevereiro, cerca das 7.30 horas, o suspeito abordou a vítima, de 41 anos, à saída de casa e agrediu-a com um martelo. As lesões foram de tal forma graves que a vítima teve de ser internada numa unidade hospitalar. Já teve entretanto alta.

Depois do crime, o suspeito que não tem profissão conhecida nem paradeiro certo, desapareceu, mas acabou por ser localizado e detido pela PJ do Porto, com a colaboração da PSP.

"O detido, sem paradeiro certo, tem registo de antecedentes criminais por vários crimes, nomeadamente homicídio, tendo estado preso durante 22 anos", precisou a PJ, informando que o juiz de instrução criminal de Matosinhos decidiu colocar o suspeito em prisão preventiva.