Cadastrado por crimes de trânsito vai preso três meses por conduzir sem carta

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu condenar a três meses de prisão efetiva um homem, de 45 anos, que foi apanhado a conduzir sem carta, em setembro de 2022, e que já tinha sido condenado por nove ocorrências do género. Em primeira instância, a pena tinha ficado suspensa na sua execução por um ano, com regime de prova, mas o Ministério Público (MP) recorreu. Alegou que, desde 2001, o arguido, residente na Madeira, somava várias condenações, por condução sem carta ou em estado de embriaguez, com penas de multa e uma pena de prisão suspensa.

"Urge a resposta da Justiça, que deverá ser enérgica, pois só assim poderá desencorajar efetivamente o arguido de continuar a cometer crimes, que é o que se pretende", afirmou o MP, por o infrator, que trabalha no ramo imobiliário, ter tido "uma postura de total indiferença e desrespeito pelas normas vigentes".

Segundo o acórdão do TRL, de 7 de março e que deu provimento ao recurso, "o passado criminal do arguido é eloquente no sentido do fracasso de todas as penas de substituição aplicadas e conexas com a prática de crimes ligados à condução de veículos".