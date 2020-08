Cadastrado viola turista francesa no Porto

AP Hoje às 11:27 Facebook

Um homem, de 33 anos, com vários antecedentes policiais por crimes violentos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter violado e roubado uma turista francesa, nas imediações de um espaço hoteleiro, no Porto.

De acordo com a PJ, foi na madrugada do dia 31 de janeiro de 2020, que "o arguido entrou num acesso a um espaço hoteleiro onde a vítima, uma jovem de 26 anos de nacionalidade francesa, se encontrava alojada, roubando-a e violando-a no momento em que aquela ia ali entrar", adianta a PJ.

"O arguido, de nacionalidade estrangeira, a viver há já vários anos em Portugal, não possui residência nem qualquer ocupação profissional, pernoitando sempre em locais diferentes, tendo a sua identificação, localização e detenção sido agora possível após inúmeras diligências levadas a cabo pela Polícia Judiciária", explicou ainda a mesma polícia.

O detido, que cumpriu penas de prisão por crimes violentos, vai ser levado a tribunal esta quinta-feira para ser interrogado e para lhe aplicar medidas de coação.