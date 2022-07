Cadastrado violento agrediu homem à facada no Barreiro

R.P. Hoje às 12:15 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Barreiro, um indivíduo que, em dezembro de 2021, esfaqueou um homem com quem se desentendera pouco tempo antes. Já com cadastro, e tido como violento, ficou em prisão preventiva.

O detido, de 43 anos, e agora indiciado por homicídio qualificado na forma tentada, desentendera-se com a vítima, de 44 anos, na madrugada do dia 29 de dezembro de 2021, numa rua do Barreiro, cerca de meia hora antes da agressão.

Refere a PJ, em comunicado divulgado esta quinta-feira, que "quando o presumível autor avistou a vítima e, empunhando uma faca de cozinha, desferiu-lhe um golpe atingindo-a em vários órgãos vitais, colocando-a em perigo de vida".

O detido, "indivíduo violento e com antecedentes criminais ligados à prática de crimes contra o património e contra as pessoas, estava em fuga desde o cometimento do ilícito".

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.