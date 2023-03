Cadastrados que sequestraram homem foram libertados

A PSP deteve três indivíduos, com idades entre os 38 e os 43 anos, por serem suspeitos de um crime de roubo agravado, em Lisboa. A vítima foi um homem que, após ter sido ameaçado com uma arma branca, esteve sequestrado cerca de 40 minutos, tendo sido roubado. Já com cadastro e penas de prisão efetiva, os três suspeitos foram libertados.

A detenção, efetuada no passado domingo por agentes da Divisão de Investigação Criminal, surgiu após terem sido recolhidas informações de que os suspeitos "se dedicavam à prática de crimes contra o património, nomeadamente roubos, com uso de arma branca", refere a Policia, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Segundo a PSP, no sábado, cerca das 23.45 horas, soube-se que havia ocorrido um roubo, na zona do Martim Moniz, através do uso de arma branca. sendo a vitima sequestrada durante 40 minutos. O assalto foi "perpetrado por um trio de suspeitos, com características muito específicas, quer físicas quer indumentárias".

PUB

Assim, após algumas diligências a Policia intercetou primeiro um dos suspeitos, depois os outros dois, "junto a locais referenciados pelo consumo de estupefacientes", estando ainda na posse de objetos pertencentes à vítima, nomeadamente 20 euros em dinheiro e um cartão de débito".

Os detidos, de acordo com a PSP, "demonstram inequívoca e ampla pegada criminal", com antecedentes por crimes desta natureza, que levaram a que já tivessem cumprido penas de prisão efetiva.

Foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial e libertados, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais.