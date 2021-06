Cadastro de terrenos avança no Norte e Centro

Inês Banha Hoje às 13:05 Facebook

Há milhões de terrenos cujos proprietários não são conhecidos. Projeto do Governo pretende identificação de 90% até 2023.

Quase todos os concelhos do Norte e Centro do país vão passar, este verão, a estar abrangidos pelo cadastro simplificado do território. O objetivo dos ministérios da Justiça e do Ambiente é que, até ao final de 2023, o Estado fique a conhecer 90% da área de 138 municípios localizados a norte do Tejo, onde as características de milhões de terrenos e a identidade dos seus donos são, há décadas, uma incógnita.

A iniciativa beneficia ainda os proprietários, que, durante quatro anos, poderão registar gratuitamente os prédios rústicos ou mistos, incluindo no Alentejo, Algarve, Açores e da Madeira.