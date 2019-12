Cadáver desfigurado encontrado em descampado no Porto

Adriana Castro e Roberto Bessa Moreira Hoje às 14:41 Facebook

Um corpo foi encontrado este sábado em Francos, no Porto, num descampado junto à rotunda de Francos, nas imediações da Galp. A Polícia Judiciária está a investigar.

De acordo com fonte oficial da PSP, "o sujeito estava caído no chão, já cadáver, com a cara desfigurada". Trata-se de um cidadão brasileiro e já foi identificado.

Ao passar no local, um cidadão ter-se-á apercebido do homem e alertou a polícia, cerca das 10.30 horas deste sábado.

O corpo já foi retirado do local e a Polícia Judiciária está a investigar.