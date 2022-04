Cadáver encontrado num poço em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O cadáver de um homem foi encontrado a meio da tarde desta quinta-feira, no fundo de um poço, no centro de Vila Verde. A Polícia Judiciária de Braga já está a investigar.

A GNR de Vila Verde está a controlar os acessos ao local, nas traseiras do Campo da Feira, na freguesia de Barbudo, em Vila Verde.

O cadáver foi encontrado no decorrer de obras de requalificação para albergar a sede do Rancho Típico Infantil, nas imediações da Central de Camionagem de Vila Verde, no distrito de Braga.

Inspetores da Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária de Braga estão com membros dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde e de Amares, no antigo poço de rega, ainda com muita água, naquela que foi em tempos a Quinta da Botequina.