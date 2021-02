Cadáver ensanguentado encontrado em Lisboa

JN Hoje às 15:28 Facebook

O cadáver de uma pessoa, com cerca de 60 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, na via pública, junto ao bairro de Alvalade, em Lisboa. Há suspeitas de homicídio e a PJ investiga.

O cadáver foi encontrado, cerca das 10.50 horas, por uma patrulha da PSP, depois de ter sido alertada por uma pessoa que tinha visto manchas de sangue no chão. A mulher que contactou a PSP também colocou o alerta num grupo de Facebook "Vizinhos de Alvalade".

Para já, existem suspeitas que a vítima tenha sido espancada e abandonada no local, onde faleceu. Teria várias lesões na cabeça e no corpo, que poderão ter provocado a morte.

No local, situado na Mata de Alvalade, junto da rua Professor Veiga Beirão, estão elementos da esquadra do Campo Grande e da Polícia Judiciária de Lisboa que estão a recolher vestígios.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a vítima já foi identificada pelas autoridades. Vive perto do local onde foi encontrada. Saiu de casa ontem à noite para uma caminhada e nunca mais regressou. Por isso, as autoridades acreditam que o homem foi morto nessa altura.