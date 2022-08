Cadeia de Chaves vigiada por apenas três guardas prisionais

Os cerca de 50 reclusos da cadeia de Chaves estiveram vigiados, na madrugada do último sábado, por apenas três guardas prisionais. Devido à falta de recursos humanos, o transporte urgente de um preso ao hospital teve de ser assegurado pela PSP.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) garante que a segurança da cadeia de Chaves nunca esteve em causa, mas, para o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SCNGP), a situação prova que faltam guardas nas prisões.

Foi pelas 2 horas que um dos cerca de 50 reclusos, adoentado, teve necessidade de receber assistência hospitalar. A saída da cadeia do preso devia ter sido, como estipulam as regras, acompanhada por dois guardas prisionais, mas naquele dia apenas três guardavam as instalações presidiárias de Chaves.