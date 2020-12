Cadeia de Santa Cruz do Bispo de quarentena

Alexandre Panda Hoje às 10:00 Facebook

O Estabelecimento Prisional feminino de Santa Cruz do Bispo foi colocado em quarentena devido a um surto de covid-19. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) decidiu realizar testes a toda a gente para conter a propagação do vírus, que já infetou 13 reclusas e três funcionários.

Foi na semana passada que quatro reclusas testaram positivo ao novo coronavírus. Questionada pelo JN, a DGRSP explicou que estas trabalhavam nas oficinas, onde cumpriam o uso obrigatório de máscaras. "Foram, conforme o protocolado, internadas nos serviços clínicos deste estabelecimento prisional que está dotado de espaço especificamente destinado a receber casos covid-19", adiantou fonte oficial.

Seguindo o plano de contingência, a DGRSP decidiu realizar testes a todas as reclusas e também aos funcionários, num processo que está a ser articulado com as instituições de saúde pública. A operação começou no passado sábado e terminou ontem. "Logo que foram detetados estes quatro casos, o estabelecimento prisional foi colocado de quarentena", explicou ainda a DGRSP.