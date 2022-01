Cadeia para ladrão que baleou jovem e atacou gasolineira

JN Hoje às 20:36 Facebook

Ficou em prisão preventiva o homem de 41 anos que esta semana atingiu com um tiro de caçadeira um jovem em Barcelos, e depois foi assaltar uma bomba de gasolina em Braga com a mesma arma. A vítima que teve de ser assistido de urgência no hospital, já teve alta.

O caso aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira e envolveu uma mulher que era perseguida pelo atirador.

Por razões ainda não completamente claras, o homem seguiu-a até Martim, Barcelos, onde a mulher chegara de táxi, e tentou impedi-la, à força, de prosseguir viagem. O taxista e alguns amigos que ali se encontravam fizeram-lhe frente e ele alvejou um deles, de 28 anos.