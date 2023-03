Cadeias: "Em Portugal, os gatos e cães são melhor alimentados do que os reclusos"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:48 Facebook

O advogado Vítor Carreto considera que, "em Portugal, os gatos e cães são melhor alimentados do que os reclusos". Defensor de três dos quatro presos que, de acordo com sentença do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), conhecida nesta quinta-feira, serão indemnizados pelo Estado, Vítor Carreto dá como exemplo o Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde mais de cem reclusos estão obrigados a fazer as refeições sentados na cama da cela, depois de parte do teto de um dos refeitórios ter caído.

Na queixa que apresentou no TEDH em nome de Carlos Rosa, João Soares e Fernando Semedo, todos presos na cadeia lisboeta, Vítor Carreto escreveu o mesmo comentário que insere em todos os processos que faz chegar ao tribunal europeu: "Portugal não altera o statu quo das más condições prisionais. Há fome, falta assistência médica e os edifícios são antigos".

O advogado defende também que, "apesar de condenado, o orçamento [do Estado] português continua sem dinheiro para as prisões, para a alimentação e assistência médica aos reclusos". "[Os presos em Portugal] passam fome e frio em celas sem condições", continua o causídico, garantindo ainda que "as agressões e suicídios são constantes nas prisões portuguesas".