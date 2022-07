Cães da GNR apanham incendiário inimputável em fuga da cadeia

T.R.A. e R.B.M. Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 34 anos que se tinha evadido da cadeia de Santa Cruz do Bispo na passada quinta-feira foi capturado esta tarde pela GNR. O incendiário, considerado inimputável, estava escondido a pouca distância da cadeia. Foi encontrado pelos cães da GNR.

O fugitivo havia sido condenado em 2019 a nove anos de prisão por incêndio florestal. Foi considerado inimputável e estava a cumprir pena em regime aberto na cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, na unidade de transição da Clínica de Psiquiatria e Saúde Prisional.

Na manhã da passada quinta-feira ter-se-á ausentado ilegitimamente das instalações. Após falhar a segunda contagem, a meio da manhã, foi dado o alerta e iniciaram-se as buscas.

O recluso viria a ser encontrado pelos binómios da GNR, que esta manhã de segunda-feira foram para o terreno à sua procura. Estava escondido no monte de São Brás, que fica a cerca de 200 metros da cadeia. Ficou sob custódia da GNR e, pelas 19.20 horas, foi entregue ao estabelecimento prisional de onde havia fugido.

Recorde-se que esta segunda-feira Portugal entrou em situação de contingência devido às temperaturas elevadas e ao elevado risco de incêndios florestais. A situação mantém-se até sexta-feira, dia 15.

Ao JN, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Carlos Sousa, explicou que a Casa de Santo André, onde estava instalado o recluso, era controlada por um guarda prisional colocado numa torre de vigilância. Torre que, no entanto, foi desativada e substituída por câmaras de videovigilância. "Por muitas câmaras de videovigilância que se instalem, nenhuma jamais irá substituir o trabalho de um guarda prisional", criticou o dirigente sindical.