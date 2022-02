Café assaltado em Gondomar ficou sem máquina de tabaco

Reis Pinto Hoje às 11:58 Facebook

Um grupo de indivíduos assaltou, esta quarta-feira de madrugada, um café em S. Cosme, Gondomar, levando a máquina de tabaco. O mesmo gangue terá tentado assaltar, minutos antes, um pão-quente, a cerca de cinco quilómetros.

O alarme no café IC 29, na Rua dos Carregais, em S. Cosme, disparou às 5.55 horas, após a montra ter sido partida com uma pedra e nem o facto de se localizar no rés-do-chão de um prédio de habitação impediu o gangue de levar a máquina de tabaco, que havia sido carregada na véspera.

"Já perdemos a conta aos assaltos de que fomos vitimas, sempre para levarem a máquina de tabaco. Terão sido mais de meia dúzia, mas das outras vezes partiram o vidro da porta para entrar. Agora o prejuízo é maior, pois rebentaram a montra. Os vizinhos ouviram o barulho do vidro a partir, mas não tiveram tempo para fazer nada", referiu Conceição Pinto, funcionária do IC29.

Cerca de 15 minutos antes, tudo indica que o mesmo grupo terá tentado assaltar um pão-quente, na Rua do Prof. Camilo de Oliveira, também em S. Cosme, mas fugiram antes de terem oportunidade de roubar algo.

A PSP esteve no local e vai agora investigar o assalto.