Café no centro de Gondomar ficou sem máquina de tabaco

Reis Pinto Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um café foi assaltado, na madrugada desta quinta-feira, no Largo do Souto, em Gondomar, tendo ficado sem a máquina de tabaco. Os ladrões arrombaram a porta do estabelecimento com um carro.

Os assaltantes usaram um automóvel para, de marcha-atrás, partirem uma porta de vidro e entrarem na Cafetaria São Lourenço, dirigindo-se diretamente para a máquina de tabaco, que se encontrava cheia.

"O alarme disparou às 4.48 horas, mas ninguém viu nada. Não se sabe quantos assaltantes eram e alguém terá visto um carro cinzento", contou ao JN o proprietário, Pedro Cardoso.

O facto de a máquina estar encostada a uma parede do café que não é visível da rua indica que o assalto terá sido planeado e o mesmo se pode dizer da hora a que a porta foi partida.

"Temos uma postura de táxis mesmo em frente, que fica vazia cerca das 3 horas. E, de manhã, os primeiros taxistas começam a chegar por volta das 5.30 horas, como foi caso desta madrugada", referiu Pedro Cardoso.

A PSP esteve no local e vai investigar o assalto.