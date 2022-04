Câmara da Moita alvo de ciberataque

A Câmara Municipal da Moita, distrito de Setúbal, sofreu esta quarta-feira "um ataque ransomware" que afetou todo o sistema informático do município.

Em comunicado, a Autarquia explica que, após o ataque registado, foram acionados de imediato os meios para averiguar o problema, estando a Câmara a trabalhar em conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária.

"Apesar dos constrangimentos provocados por este ataque informático, e de forma a minimizar o impacto nos serviços que presta aos seus munícipes, a Autarquia mantém todos serviços abertos, ainda que condicionados pela situação", nota fonte oficial do Município. Durante a tarde desta quinta-feira, a equipa de informática estava "a fazer todos os esforços para restabelecer a normalidade o mais breve possível" e, "de acordo com as informações disponíveis, os dados de funcionários e munícipes não estão comprometidos".

Na terça-feira, foram registados ataques semelhantes ao hospital Garcia de Orta, em Almada, ao "Jornal Económico" e à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA).