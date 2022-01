Câmara de Braga recorre de indemnização a família de vítima de queda de árvore

Luís Moreira Hoje às 16:36 Facebook

A Câmara de Braga recorreu para o Tribunal Administrativo do Norte da sentença que a condenou a pagar 115 mil euros de indemnização aos três familiares da vítima mortal da uma queda de uma árvore em 2015.

A 4 de maio de 2015, pelas 14.40 horas, José Luís de Sousa, de 41 anos, ia a pé no passeio, na Rua dos Barbosas, junto ao rio Este; estava um dia ventoso e com ameaça de chuva. De repente, um carvalho abateu-se sobre ele causando-lhe múltiplos traumatismos cranioencefálicos.

Assistido pelo INEM foi levado para o Hospital, mas sucumbiu após duas paragens cardiorrespiratórias duas horas depois. A árvore estava junto ao passeio e a sua queda foi causa direta da morte.

Em novembro, o Tribunal Administrativo condenou a Autarquia a pagar 105 mil euros de indemnização à viúva e aos dois dos filhos do malogrado cidadão: 75 mil euros para a mulher e 15 mil a cada um dos filhos. A que acrescem seis anos de juros à taxa legal.

O Tribunal deu como provado que a culpa da morte é dos serviços camarários. No recurso, o advogado Paulo Viana diz que o Município não teve culpa no acidente já que, "a queda da árvore se deveu a causa de força maior, concretamente o intenso temporal de vento e chuva que se fez sentir no dia 4 de maio, especialmente durante a tarde".

Sustenta, ainda, com base no depoimento de peritos em julgamento, que "a árvore não apresentava qualquer problema, bem pelo contrário, apresentava-se saudável, robusta, sólida e bem implantada, sem sinais de fragilidade ou doenças que pudessem afetar a sua sustentabilidade".