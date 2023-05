Câmara de Gaia diz que investigação terá começado com denúncia anónima

A Câmara de Gaia afirmou que as buscas desta terça-feira. no âmbito da Operação Babel, decorreram "alegadamente de uma denúncia anónima e visa aspetos ligados a dossiers dos serviços municipais do urbanismo".

A auqtaruia salienta, em comunicado, que "todos os elementos foram fornecidos e o presidente da Câmara Municipal deu indicação expressa aos serviços para a cedência de todos os elementos necessários às averiguações legais".

As questões, segundo a autaqrquia, "ficaram devidamente documentadas, mantendo-se os serviços em disponibilidade total para colaborar com a Justiça e com a investigação".

"A seriedade e a confiança no Município, nos seus serviços e na sua gestão são elementos centrais ao longo destes 10 anos e sempre uma marca de rigor, seriedade e transparência", conclui o comunicado.