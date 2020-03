Câmara do Porto alerta para falsos pedidos de ajuda em seu nome

TRA Hoje às 16:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Autarquia alerta para falsos apelos em seu nome a circular na Internet. Pedidos podem prejudicar capacidade de atuar, avisa Município.

A Câmara do Porto emitiu esta tarde um "Comunicado urgente" sobre "Falsos pedidos de ajuda a circular na internet". Segundo a autarquia, estarão a ser partilhados supostos apelos públicos para concentrar ajudas e ofertas nas ações de apoio promovidas pela Autarquia. Porém, tal não corresponde à verdade.

O Município esclarece que não fez qualquer apelo dessa índole e que, "para já, a Câmara do Porto e as instituições da cidade estão a saber lidar com os problemas e não falta qualquer bem ou financiamento, nem está em causa o funcionamento de qualquer sistema vital na cidade".

"Qualquer email, post nas redes sociais, contendo endereços de email, moradas, números de telefone, contas bancárias ou nomes de funcionários ou dirigentes municipais que possa circular é por isso FALSO e não deve ser valorizado", aconselha a Câmara, pedindo que não partilhem informações em seu nome a não ser que provenham especificamente dos canais oficiais: www.porto.pt ou www.cm-porto.pt.

A Câmara do Porto explica que, "por excesso de voluntarismo ou por tentativa de aproveitamento", estes falsos apelos e pedidos prejudicam e põe mesmo em causa "a capacidade do Município de atuar na sua tentativa de salvar vidas e auxiliar, em articulação com as restantes entidades, no desígnio de conter a epidemia".